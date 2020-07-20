تضاؤل فرص حسين الشحات في الانضمام لمعسكر منتخب مصر خلال أكتوبر

تضاءلت فرصة حسين الشحات لاعب الأهلي في الانضمام لمعسكر منتخب مصر في التوقف الدولي خلال شهر أكتوبر من يوم ٧ إلى ١٥.
وبحسب مصدر في الجهاز الفني فإن الشحات يحتاج فترة من شهرين إلى ثلاثة شهور حتى يتعافى ويصبح جاهزا للمشاركة في
ولفت إلى أن الشحات أحرى الجراحة بالمنظار وهي عملية نادرا ما يخضع لها لاعبي كرة القدم داخل مصر بشكل عام.
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