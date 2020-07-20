اخبار الرياضه

تضاؤل فرص حسين الشحات في الانضمام لمعسكر منتخب مصر خلال أكتوبر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تضاءلت فرصة حسين الشحات لاعب الأهلي في الانضمام لمعسكر منتخب مصر في التوقف الدولي خلال شهر أكتوبر من يوم ٧ إلى ١٥.
وبحسب مصدر في الجهاز الفني فإن الشحات يحتاج فترة من شهرين إلى ثلاثة شهور حتى يتعافى ويصبح جاهزا للمشاركة في

المباريات بعدما أجرى عملية فتاق خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن الشحات أحرى الجراحة بالمنظار وهي عملية نادرا ما يخضع لها لاعبي كرة القدم داخل مصر بشكل عام.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تضاؤل فرص حسين الشحات في الانضمام لمعسكر منتخب مصر خلال أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا