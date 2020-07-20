منتخب مصر يطلب أخصائي يضع خطة مكافحة كورونا للاعبين والجهاز الفني

طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، استدعاء طبيب متخصص في معسكر الفراعنة خلال أكتوبر المقبل، لتوعية اللاعبين بكيفية الوقاية من فيروس كورونا.

ويرغب الجهاز الفني المنتخب في وجود الطبيب المتخصص حتى تكون

لديه دراية كافية بكل الأعراض الخاصة بالفيروس والعمل على مواجهتها.أكد مصدر بالمنتخب أن هناك العديد من الإجراءات الاحترازية المعروفة لدى الجميع من حيث التباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات باستمرار، لكن وجود طبيب متخصص سيساهم في وضع خطة مكافحة العدوى للجهاز الفني واللاعبين من حيث تحديد كيفية التحرك داخل الفندق ونظام الدخول والخروج منه ومثل هذه الأمور.يشهد شهر اكتوبر فترة توقف دولي، تبدأ يوم ٧ وتنتهي يوم ١٥ من نفس الشهر.