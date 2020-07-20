طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، استدعاء طبيب متخصص في معسكر الفراعنة خلال أكتوبر المقبل، لتوعية اللاعبين بكيفية الوقاية من فيروس كورونا.
ويرغب الجهاز الفني المنتخب في وجود الطبيب المتخصص حتى تكون
أكد مصدر بالمنتخب أن هناك العديد من الإجراءات الاحترازية المعروفة لدى الجميع من حيث التباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات باستمرار، لكن وجود طبيب متخصص سيساهم في وضع خطة مكافحة العدوى للجهاز الفني واللاعبين من حيث تحديد كيفية التحرك داخل الفندق ونظام الدخول والخروج منه ومثل هذه الأمور.
يشهد شهر اكتوبر فترة توقف دولي، تبدأ يوم ٧ وتنتهي يوم ١٥ من نفس الشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب مصر يطلب أخصائي يضع خطة مكافحة كورونا للاعبين والجهاز الفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.