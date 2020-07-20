اونلاين | رضا عبد العال: يكشف الفارق بين فايلر وكاوتيرون

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رضا عبد العال: يكشف الفارق بين فايلر وكاوتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلي السابق، على الفرق الجوهرى بين رينيه فايلر و باتريس كارتيرون المديرين الفنيين للقطبي.

وقال عبد العال في تصريحات إذاعية:-" أن صنع فايلر حالة تنافسية قوية بين اللاعبين، ويحاول جميع اللاعبين أثبات نفسهم أمام السويسري، وعلى الجانب الآخر الفوز في مباراة الزمالك يرجع إلي تفوق اللاعبين البدني وليس للجهاز الفني".

وأضاف:" أن تشكيل الأهلي ليس مضمون في ظل وجود فايلر، مثلاً ما يفعل مع رمضان صبحي في مباراة أساسي و الآخر يجلس على دكة البدلاء".

واختتم:" استطاع رينيه فايلر التفوق وظهر هذا في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث انه لم يتعرض لأي هزيمة".