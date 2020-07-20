رياضة | تصريحات متضاربة لرئيس اللجنة الأولمبية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تصريحات متضاربة لرئيس اللجنة الأولمبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

العديد من المداخلات الإعلامية لرئيس اللجنة الأولمبية خلال ٢٤ ساعة تتعارض مع الميثاق الأولمبي

المهندس هشام حطب الذى يحمل لواء الدفاع عن الميثاق الأولمبي يهدر حق الجمعية العمومية و قال إنه لا يمكن عقد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة فى الوقت الذى يعلى الميثاق الأولمبي شأن الجمعية العمومية ويعتبرها أعلى سلطة تجتمع فى أي وقت لمناقشة كل اختصاصاتها .

كما قال فى تصريحات إذاعية أن إقامة الانتخابات سيصدر حكم محكمة التحكيم بالبطلان مما يشكك فى نزاهة التحكيم المصرى وأنه جاهز بأحكام طبقا لرغبات رئيس مركز التحكيم .

ثم تراجع هشام حطب عن تصريحاته السابقة التى تعد سابقة فى تاريخ اللجنة الأولمبية الدولية التى تعتبر الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات هى الأسلوب الوحيد المعترف به فى إدارة الاتحادات الرياضية.

Advertisements

حيث تراجع عن تصريحاته السابقة وقال إن فى وضع استثنائى والفيفا صاحب الحق فى حل هذا الوضع الاستثنائى .

رئيس اللجنة الأولمبية يتحجج بالقانون المصرى ويقول إنه لا يمكن عقد جمعية عمومية إلا بعد انتهاء الموسم فى الوقت الذى تناسى فيه أن الجمعية العمومية العادية يجب أن تنعقد لاعتماد الميزانية سنويا..

فهل سيتم عدم دعوة الجمعية العادية بحجة عدم الانتهاء من الموسم والتصنيف بما يخالف القانون.

السؤال هل القانون يفسر فى وقت ونتناسى عنه فى وقت آخر!