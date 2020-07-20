رياضة | موناكو يستعين بمدرب بايرن ميونخ السابق لخلافة مورينو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موناكو يستعين بمدرب بايرن ميونخ السابق لخلافة مورينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي موناكو الفرنسي مساء أمس الأحد عن تعيين المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، نيكو كوفاتش مدربا للفريق خلفا لروبرت مورينو.

وقال موناكو في بيان "يسعد نادي موناكو الإعلان عن قدوم نيكو كوفاتش لتدريب الفريق. وقع الكرواتي على عقد لمدة ثلاث سنوات مع وجود بند يسمح بالتمديد".

وسبق لكوفاتش تدريب بايرن ميونيخ الألماني في موسم 2018/2019، بعد فترة من العمل مع أينتراخت فرانكفورت، الذي قاده للفوز بلقب كأس ألمانيا.

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وتوج كوفاتش مع البايرن بكأس ألمانيا، والدوري الألماني، وكأس السوبر المحلية، قبل الرحيل عن الفريق في نوفمبر الماضي، بسب سوء النتائج.

وكان موناكو، أقال مطلع الأسبوع الماضي، مورينو، الذي تولى مسؤولية تدريب الفريق بدلا من البرتغالي ليوناردو جارديم، في ديسمبر 2019.

واحتل موناكو المركز التاسع في الدوري الفرنسي، بفارق 28 نقطة خلف باريس سان جيرمان الذي توج بطلا للمسابقة، بعد إنهاء الموسم قبل الأوان، بسبب جائحة فيروس كورونا.