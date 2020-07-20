رياضة | الزمالك يغري ليوسف أوباما من أجل تجديد عقده

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يغري ليوسف أوباما من أجل تجديد عقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي الزمالك في تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يوسف أوباما، خلال الفترة المقبلة، والذي اقترب من الحسم بشكل كبير.

ويحاول أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، ممارسة كل حيل الضغط على اللاعب من أجل التمديد بعدما وصلت أخبار إلى القلعة البيضاء أن هناك عدة أندية خليجية تريد خطف اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقدم نادي الزمالك كل الإغراءات للاعب الفريق أوباما من أجل اقناعه بتجديد عقده في الفترة المقبلة، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2020-2021، مع وعده بدراسة العروض المقدمة لرحيله حال تناسبها مع إمكانياته.

وأكدت مصادر في مجلس إدارة الزمالك أن النادي اقترب بشكل كبير من حسم ملف تجديد عقد أوباما، وأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن جميع التفاصيل.