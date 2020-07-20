رياضة | صديق مرتضى منصور يتغنى بأخلاق الخطيب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر صديق مرتضى منصور يتغنى بأخلاق الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب فاروق جعفر، نجم فريق الزمالك السابق، بحسن أخلاق محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى.

وكشف جعفر خلال تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك:- "أن الخطيب أخ لي، وهو لا يحب المشاكل ويبتعد عنها، ولا يفضل الدخول فى أي صراعات".

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وأكمل:-"الخطيب ذو خولق، ولا يحب المشاكل، ولكن بعض المحيطين به واستمع لهم هم السبب في الأزمات المشتعلة مؤخرًا، ومنها الصراع مع رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك".

واختتم:-" يجب إنهاء الخلافات التي انتشرت في الآونة الأخيرة في الملاعب الرياضية، وذلك لعدم نشر وإثارة الفتن بين اللاعبين والجهاز الفني".

ويستعد نادي الزمالك لمواجهات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا، وسيواجه الرجاء البيضاوي المغربي، في شهر سبتمبر المقبل في نصف نهائي البطولة.