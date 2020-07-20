رياضة | الأهلي يسابق الزمن للحصول على مستحقاته المتأخرة لدعم صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يسابق الزمن للحصول على مستحقاته المتأخرة لدعم صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعول مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في الفترة المقبلة على مستحقاته المتأخرة لدى ستوك سيتي والنجم الساحلي من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المنتظر أن تدخل خزينة النادي الأهلي فى الأيام المقبلة، 2.5 مليون دولار من نادي ستوك سيتي الإنجليزي باقي صفقة انتقال رمضان صبحي، بالإضافة إلى 1.4 مليون دولار قيمة المستحقات المتأخرة لدى النجم الساحلي.

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ويسعى النادي الأهلي لحسم ملف شراء عقد رمضان صبحي من ناديه هدرسفيلد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد رغبة السويسري رينيه فايلر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

إذ يرى المدير الفني للنادي الأهلى، أن رمضان صبحي من الأعمدة الأساسية في الفريق الأول، لذا يرغب باستمراره.

وكان تقدم الأهلب بعرض رسمي بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني إلى إدارة هيدرسفيلد، وهناك اتجاه برفع قيمة العرض بالأيام المقبلة.