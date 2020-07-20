رياضة | شوبير يكشف تفاصيل عقد فايلر مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوبير يكشف تفاصيل عقد فايلر مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق عن تفاصيل العقد الجديد الذي وقعه السويسري رينيه فايلر المدير مع الأهلي في الآونة الأخيرة.

وشهدت المفاوضات بين الأهلي مع فايلر بعض العراقيل فى البداية قبل أن ينجح مسئولو النادي في إقناع المدير الفني السويسري بالتجديد لمدة موسماً ليستمر على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر في الموسم الجديد.

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وتعتبر تجربة فايلر مع الأهلي جيدة حتى الأن فالمدرب السويسري تولّى تدريب الفريق في سبتمبر الماضي وتوج معه السوبر المحلي على حساب الزمالك كما أنه يعتلي قمة الدوري المصري حالياً وصعد بالمارد الأحمر إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وتضمن عقد فايلر مع الأهلي استمرار المدرب وجهازه المعاون في الموسم الجديد.

وقال شوبير أثناء تقديمه لبرنامجه عبر إذاعة أون سبورت :" فايلر مدد تعاقده مع الأهلي مقابل 2.4 مليون دولار بزيادة 100 ألف دولار عن العقد السابق الذي كان مقابل 2.3 مليون دولار وجاءت الزيادة في عقده لأن المدة في العقد الجديد أطول من القديم من حيث الشهور وليس لأى سبب أخر".

واختتم شوبير تصريحاته قائلًا: "مجلس إدارة الأهلي تعامل مع ملف تمديد فايلر بإحترافية شديدة، أسند هذا الملف لخالد مرتجي عضو المجلس وفايلر يتواصل مع مرتجي يومياً مثلما يتواصل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لمتابعة كل المستجدات ".