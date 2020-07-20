رياضة | الأهلي يكشف حقبقة المفاوضات مع العريبي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقبقة المفاوضات مع العريبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى أحد المصادر فى جهاز كرة القدم في الأهلي الأنباء التي أكدت تقديم إدارة القلعة الحمراء عرض رسمي لإدارة النجم الساحلي التونسي من أجل التفاوض مع مهاجم الفريق كريم العريبي.

وأكد المصدر أن الأهلي لم يقدم عرضا رسميا من أجل التعاقد مع الجزائري كريم العريبي حتى هذه اللحظة على الرغم من عرضه من جانب بعض وكلاء اللاعبين.

وأوضح المصدر أن ما تردد عن إمكانية انتقال العريبي إلى الأهلي مقابل المستحقات المتأخرة في ملف سليماني كوليبالي عار تمامًا من الصحة.

وطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) النجم الساحلي مؤخرًا بدفع مبلغ مليون و400 ألف دولار قيمة المستحقات المتأخرة إلى الأهلي في صفقة انتقال كوليبالي إلى الفريق التونسي.