رياضة | جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد انتهاء موسم 2019/2020

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد انتهاء موسم 2019/2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منافسات بطولة الدوري الإسباني لموسم 2019/2020 بالأمس، حيث توج ريال مدريد باللقب هذا الموسم في الجولة الـ37 من البطولة بعد الفوز على فياريال بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

ونجح اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في التتويج بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإسباني برصيد 25 هدف، حيث أحرز هدفين في شباك ديبورتيفو ألافيس بالجولة الأخيرة من الليجا.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإسباني كالآتي :-

1- ليونيل ميسي 25 هدف.

2- كريم بنزيما 21 هدف.

3- جيرارد مورينو 18 هدف.

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4- لويس سواريز 16 هدف.

5- راؤول جارسيا 15 هدف.

6- اياجو اسباس 14 هدف.

7- لوكاس أوكامبوس 14 هدف.

8- انتي بوديمير 13 هدف.

9- ألفارو موراتا 12 هدف.