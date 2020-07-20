رياضة | مصري جديد مشرح لتدريب بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصري جديد مشرح لتدريب بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة بيراميدز فى التعاقد مع ايهاب جلال المدير الفنى لفريق مصر المقاصة لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الموسم القادم.

وكشف هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، حقيقة نية النادي السماوي في التعاقد مع إيهاب جلال، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة.

وأكد هاني سعيد في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "إيهاب جلال مدرب كبير ولديه إمكانيات كبيرة وإضافة كبيرة لأي نادي".

وعن دخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع كريم العريبي، أشار: "كريم تم طرح اسمه وهناك مفاوضات معه في الوقت الجاري".