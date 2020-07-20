شكرا لقرائتكم صبرى: صالح سليم من أبرم عقد احترافي في النمسا.. واتفقت معه على العودة للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق أن أول احتراف لي في النمسا جاء بعد جلسة مع صالح سليم ووقعت عقود احترافي بالنمسا داخل النادي الأهلي.

قال سترة في تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: "صالح سليم هو من أبرم عقد احترافي وكان الاتجاه بقائي 6 شهور بالنمسا بعدها أعود للأهلي ولكن بعد التألق في النمسا طلبوا استمراري لمدة موسمين، واستأذنت صالح سليم في البقاء بالاحتراف وقالي الأهلي بيتك وأول ما تحب ترجع اهلا بيك".

تابع: ايزيبيو البرتغالي هو من لقبني بـ"ايزيبيو" ومن بعدها أطلقوا علي هذا اللقب في البرتغال وبنفيكا كان نقطة تحول في مسيرتي الاحترافية.

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أوضح: طلبت الرحيل عن بنفيكا البرتغالي بسبب طريقة لعب جوزيه مورينيو، مشيرا إلى أن الجماهير عرفت عبد الستار صبري خلال مشاركتي في أمم إفريقيا 1996.