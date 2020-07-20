شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الزمالك يتوج بالبطولة العربية لأول مرة في تاريخه بقيادة فينجادا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زى النهاردة عام 2003، توج الزمالك بقيادة البرتغالى نيلو فينجادا بطلا للعرب لأول مرة فى تاريخه، بعد فوزه على الكويت الكويتى بهدفين مقابل هدف، ليرد اعتباره لهزيمته فى المجموعات بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل للزمالك كل من أحمد صالح، ومحمود محمود، بينما سجل أوليفيرا هدف الكويت، وفاز بشير التابعى بلقب أفضل لاعب فى البطولة، والراحل طه بصرى بلقب أفضل مدرب، وزافر حسين حارس الاتفاق السعودى بلقب أفضل حارس، وتوج أندرسون صامويل مهاجم الكويت الكويتى بلقب هداف المسابقة برصيد 4 أهداف.

خاض الزمالك المباراة النهائية بتشكيل مكون من: عبدالواحد السيد، إبراهيم حسن، محمد صديق، وائل القبانى (محمود محمود)، بشير التابعي، طارق السيد، أحمد صالح (عبدالحليم علي)، تامر عبدالحميد، طارق السعيد، حازم إمام الكبير "كابتن الفريق"، حسام حسن (سامح يوسف).

وشارك معهم فى البطولة كل من محمد عبدالمنصف أوسة، وائل إسماعيل زنجا، أمير عزمى مجاهد، حسام عبدالمنعم، أحمد عمران، جمال حمزة، محمد عبدالواحد، وليد صلاح عبداللطيف.

وعلى المستوى المحلى، فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة.

وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

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فاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى عُقدت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

على مستوى العالم العربى، فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.

وعلى المستوى الأفريقى تمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالاً فاز الزمالك طوال تاريخه بـ76 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزًا بالبطولات فى الوطن العربى.