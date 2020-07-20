شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. أفضل بديل فى العالم يمنح مصر بطولة كان 2010 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخبنا الوطني ببطولة أفريقيا عام 2010 للمرة الثالثة على التوالي، بفضل هدف أحرزه أفضل بديل في العالم كما لقب وقتها محمد ناجي جدو والذي أحرز الفوز على نجوم غانا السمراء في المباراة النهائية، ليُكلل الأداء المتميز للفراعنة طوال أحداث البطولة بعد أن نجحوا في تصدر مجموعتهم برصيد 9 نقاط.

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وواجه منتخبنا الكاميرون في دور الثمانية واستطاع لاعبو المنتخب الوطنى قهر الأسود بنتيجة 3-1 وأحرز الأهداف كل من أحمد حسن (هدفين) ومحمد ناجى جدو، ثم واجه المنتخب الوطنى نظيره الجزائرى فى نصف نهائى أمم أفريقيا 2010 ولقن محاربو الصحراء درسًا قاسيًا بالفوز 4-0 والتأهل إلى المباراة النهائية.

وفى مباراة اللقب الثالث على التوالى، وقع منتخب مصر وجها لوجه أمام غانا فى المباراة النهائية وظلت المباراة متكافئة بين الفريقين إلى أن أطلق محمد ناجى جدو البديل السوبر رصاصة الرحمة وأحرز هدف الفوز القاتل بالدقيقة 85 وأهدى البطولة للفراعنة.