شكرا لقرائتكم خبر عن زكي عبدالفتاح: حراس مصر لا يستحقون الاحتراف في أوروبا.. و«الشناوي» مشكلته في سنه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال زكي عبدالفتاح، مدرب حراس فريق لوس أنجلوس، إن حراس مصر لا يستحقون الاحتراف في الأندية الأوروبية.
أضاف في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «لا يوجد حارس مصري يستحق الاحتراف في أكبر الأندية الأوروبية رغم وجود حراس جيدين».
تابع: «محمد الشناوي، حارس الأهلي ومنتخب مصر، يمتلك إمكانيات كبيرة وجيدة، ولكن الأزمة في سنه».
واعتبر أن «محمد الشناوي سنه كبير، ومن الصعب انضمامه لأي فريق في أوروبا بسبب ذلك».
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