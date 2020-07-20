شكرا لقرائتكم خبر عن زكي عبدالفتاح: حراس مصر لا يستحقون الاحتراف في أوروبا.. و«الشناوي» مشكلته في سنه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال زكي عبدالفتاح، مدرب حراس فريق لوس أنجلوس، إن حراس مصر لا يستحقون الاحتراف في الأندية الأوروبية.

أضاف في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «لا يوجد حارس مصري يستحق الاحتراف في أكبر الأندية الأوروبية رغم وجود حراس جيدين».

تابع: «محمد الشناوي، حارس الأهلي ومنتخب مصر، يمتلك إمكانيات كبيرة وجيدة، ولكن الأزمة في سنه».

واعتبر أن «محمد الشناوي سنه كبير، ومن الصعب انضمامه لأي فريق في أوروبا بسبب ذلك».