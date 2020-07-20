شكرا لقرائتكم الجبلاية توافق على مشاركة منتخب الشباب في بطولة شمال افريقيا في نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافقت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة علي مشاركة منتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع يس في بطولة شمال افريقيا بتونس في الفترة من 9 حتي 24 نوفمبر المقبل ، في إطار استعدادات الفراعنة الصغار للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا للشباب وكاس العالم .

يحرص ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب 2001، على إجراء دورات تدريبية ومحاضرات فنية بصفة مستمرة للاعبى المنتخبات خلال فترة توقف الدورى بسبب فيروس كورونا.

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ويلقى ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب 2001 محاضرات on line على اللاعبين وعمل كورسات تدريبية منتظمة للاعبين يمارسونها خلال التواجد فى منازلهم بسبب توقف مسابقاتهم لاكثر من اربعة اشهر بسبب انتشار فيروس كورونا .

وقرر اتحاد الكرة الغاء مسابقات الناشئين والجمهورية للموسم الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا وسيتم تحديد مواعيد جديدة لدوري الموسم الجديد خلال أيام .