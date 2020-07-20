إبراهيم سعيد: باهر المحمدي دون مستوي الأهلي والزمالك.. والأخير يرد: الخامورجي يعوي والقافلة تسير

بعد تصريح لاعب الأهلي والزمالك السابق إيراهيم سعيد التي وصف فيها باهر المحمدي بأنه دون المستوى ولا يصلح للعب في الأهلي والزمالك، وجه باهر المحمدي لاعب النادي الإسماعيلي رسالة غامضة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في الدقائق الماضية.

وكتب مدافع نادي الإسماعيلي على صفحته الرسمية “تويتر” منذ قليل: “الخامورجي يعوي، والقافلة تسير”.

كان قد أكد تامر النحاس وكيل باهر المحمدي في الساعات الماضية، أن اللاعب لديه العديد من العروض المحلية والخارجية، مشيراً إلى أن عرض النادي الأهلي لا يليق بالسعر الذي يرضي الدراويش.

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يذكر أن قال إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي السابق فى تصريحات حسب برنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة Ten: “باهر المحمدي لاعب دون المستوي على الإطلاق، ولا يصلح للعب فى منتخب مصر وأيضا الأهلي أو الزمالك، وفوجئت أنه كان معار للزمالك ولم يشارك حتي فى مباراة ودية”.

وتابع: “لا أقتنع بإمكانيات باهر المحمدي، ولا يصلح للقطبين، وأستغرب من مفاوضات الأهلي مع الإسماعيلي لضمه ورصد مبلغ مالي كبير”.