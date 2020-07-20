شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على مشاركة منتخب الشباب في بطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة علي مشاركة منتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع يس في بطولة شمال أفريقيا بتونس في الفترة من 9 حتي 24 نوفمبر المقبل، في إطار استعدادات الفراعنة الصغار للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب وكأس العالم .

يحرص ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب 2001، على إجراء دورات تدريبية ومحاضرات فنية بصفة مستمرة للاعبى المنتخبات خلال فترة توقف الدورى بسبب فيروس كورونا.

ويلقى ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب 2001 محاضرات on line على اللاعبين وعمل كورسات تدريبية منتظمة للاعبين يمارسونها خلال التواجد فى منازلهم بسبب توقف مسابقاتهم لأكثر من أربعة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا .

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وقرر اتحاد الكرة إلغاء مسابقات الناشئين والجمهورية للموسم الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا وسيتم تحديد مواعيد جديدة لدوري الموسم الجديد خلال أيام .