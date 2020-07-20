شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد وسموحة يجريان المسحة الطبية الخامسة للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى فريقا الاتحاد السكندرى وسموحة المسحة الطبية الخامسة صباح اليوم ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي أقرتها وزارة الشباب والرياضة على الأندية قبل عودة النشاط الرياضى يوم 6 أغسطس المقبل للوقاية من وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم في بداية العام الحالي.

وأظهرت المسحة الرابعة التي تم سحبها للاتحاد السكندري سلبية العينات لجميع اللاعبين، وكذلك تم سحب عينة من أحد اللاعبين المصابين بكورونا من الفريق وأظهرت العينة تحويلها من إيجابي لسلبى.

ومن المقرر أن يخوض الاتحاد السكندرى أولى مبارياته الودية غدًا الثلاثاء أمام طنطا، على أن يقيم عددًا من اللقاءات الودية بعدها استعدادًا لاستئناف الدورى الذى يستهله زعيم الثغر بمواجهة الزمالك بالدورى.

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في ذات السياق أظهرت العينات التى تم سحبها للاعبى سموحه والجهاز الفني والطبى والاداري واللاعبين والعمال سلبية ولم يظهر أي عينة إيجابية داخل صفوف الفريق.

كان سموحة قد خاض أولى مبارياته أمس أمام الزمالك وانتهت لصالح الأخير بخماسية مقابل هدف أحرزهم يوسف أوباما ثلاثة أهداف "هاتريك" وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد، بينما سجل أحمد حسن مكى هدف الموج الأرزق الوحيد من ضربة جزاء.