الأهلي يواصل التدريبات اليومية على ملعب التتش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش استعدادًا للارتباطات المقبلة محليًا وأفريقيًا ويخوض الأهلي مباراتين وديتين أمام سموحة والجونة وفي هذا الشأن، وكشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، عن أن الفريق يخوض ثانى تجاربه الودية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجارى على ملعب التتش، ضمن البرنامج التدريبى للفريق استعدادًا لاستكمال مباريات الدورى الممتاز ومباراة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويخوض الأهلى المباراة الودية الأولى يوم 23 يوليو الجارى أمام سموحة على ملعب التتش، فيما يخوض ثانى تجاربه أمام الجونة بعد التنسيق الإدارى الذى جرى بين الطرفين خلال الساعات الأخيرة.
يتواصل مسئولو نادى هيدرسفيلد الإنجليزى مع رمضان صبحى لاعب الفريق المُعار للأهلى من أجل الاتفاق حول عودته للفريق قبل تحديد مصيره من العروض التى وصلته خلال الفترة الماضية، وأبرزها من الأهلى الذى يرغب فى شراء اللاعب نهائيًا بعدما سبق واشتراه مرتين على سبيل الإعارة، وفى هذا الشأن، قال نادر شوقى وكيل أعمال رمضان صبحى، إن اللاعب عليه العودة لصفوف هيدرسفيلد قبل غلق باب الانتقالات الصيفية فى إنجلترا فى الخامس من أكتوبر وتحديدًا فى الثالث من ذات الشهر، لحسم مصيره من العروض التى تلقاها أو بقائه مع الفريق الإنجليزى حسب رؤية الجهاز الفنى وبعدما يتم البت فى العروض.
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