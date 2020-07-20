شكرا لقرائتكم خبر عن سمير حلبية: «البورسعيدية عايزين يتبرعوا للنادي المصري بس معهمش فلوس» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس سمير حلبية، رئيس نادي المصري البورسعيدي، إن الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في طريقها للحل.
وأضاف سمير حلبية، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «البورسعيدية عايزين يتبرعوا للنادي بس معهمش فلوس».
وتابع: «المصري نادي كبير، والجماهير تقف خلفه دائما، ومن المؤكد أننا سنتخطى تلك الأزمة».
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