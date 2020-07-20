شكرا لقرائتكم الأهلي يواصل تدريباته اليوم بملعب التتش استعدادا للدوري وأبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الكرة بالنادي الاهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش إستعداداً للإرتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً ويخوض الاهلي مباراتين وديتين أمام سموحة والجونة وفي هذا الشأن ، كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن الفريق يخوض ثانى تجاربه ‏الودية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجارى على ملعب التتش، ضمن البرنامج التدريبى للفريق استعدادا لاستكمال مباريات الدورى الممتاز ومباراة الوداد المغربى فى نصف ‏نهائى دورى أبطال إٔفريقيا،‏ ويخوض الأهلى المباراة الودية الأولى يوم 23 يوليو الجارى أمام سموحة على ملعب ‏التتش، فيما يخوض ثانى تجاربه أمام الجونة بعد التنسيق الإدارى الذى جرى بين الطرفين خلال ‏الساعات الأخيرة.

يتواصل مسئولو نادى هيدرسفيلد الإنجليزى مع رمضان صبحى لاعب الفريق المُعار للأهلى من أجل الاتفاق حول عودته للفريق قبل تحديد مصيره من العروض التى وصلته خلال الفترة الماضية، وأبرزها من الأهلى الذى يرغب فى شراء اللاعب نهائياً بعدما سبق واشتراه مرتين على سبيل الإعارة، وفى هذا الشأن، قال نادر شوقى وكيل أعمال رمضان صبحى، إن اللاعب عليه العودة لصفوف هيدرسفيلد قبل غلق باب الانتقالات الصيفية فى إنجلترا فى الخامس من أكتوبر وتحديدًا فى الثالث من ذات الشهر، لحسم مصيره من العروض التى تلقاها أو بقائه مع الفريق الإنجليزى حسب رؤية الجهاز الفنى وبعدما يتم البت فى العروض.