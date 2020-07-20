شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلي يضع برنامجا غذائيا لـ"بيكيتي سيلفا" للتخلص من الوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلى برئاسة الدكتور أكرم عبد العزيز برنامجا غذائيًا للغينى بيكيتى سيلفا لاعب الفريق للتخلص من الوزن الزائد الذى اكتسبه خلال فترة العزل المنزلى سعيا لاستعادة جاهزيته فى أسرع وقت، ويخوض اللاعب تدريبات إضافية بشكل منفرد بجانب التدريبات الجماعية ضمن صفوف الفريق وذلك تحت إشراف الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، وكان المحترف الغينى قد غادر لبلاده منذ أشهر بعد توقف النشاط الكروى فى مصر والعالم أجمع، جراء تفشى فيروس كورونا.

ويترقب الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز إعلان لجنة المسابقات اتحاد الكرة جدول مواعيد مباريات الدوري للاستقرار على موعد المعسكر الذى سيدخله الدراويش استعدادًا لعودة بطولة الدوري والمقرر لها 6 أغسطس المقبل

وحذر الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للنادى الإسماعيلى من أى زيادة فى الوزن مؤكدًا أن العقوبات ستكون مصير أى لاعب يتجاوز وزنه الوزن الذى تم تسجيله عقب العودة من العزل المنزلى بسبب كورونا مشددًا أنه سيتابع أوزانهم أسبوعيًا للتأكد من خسارتهم للأوزان وليس زيادتها فى سبيل استعادة اللياقة البدنية المطلوبة قبل عودة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وكان جهاز الإسماعيلى قد أخضع اللاعبين للميزان عقب العودة للتدريبات وتم تدوين ميزان كل لاعب لمتابعة معدلات الانخفاض مع استعادة التدريبات القوية.

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وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.