شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يدخل معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية اليوم استعدادًا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الفريق الكروى للمصرى البورسعيدى معسكرًا مغلقًا اليوم الإثنين بالإسكندرية فى إطار استعداداته لعودة الدورى الممتاز فى السادس من أغسطس المقبل بعد قرار الدولة بعودة النشاط الرياضى بعد توقف دام أربعة شهور بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم منذ بداية العام الحالى وأدت لتجميد النشاط فى كل البلدان.

ومن المقرر أن يخوض المصرى 5 مباريات ودية خلال فترة المعسكر مع طلائع الجيش، طنطا، سموحة، بيراميدز، أيام 21 و23، 26، 29 يوليو، ولقاء أخير مع الاتحاد السكندرى لم يتم تحديد موعده حتى الآن.

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من ناحية أخرى، أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى أن مجلس إدارة النادى والجهاز الفنى بقيادة طارق العشرى ينتظرون بفارغ الصبر إنهاء أزمة القيد الموقعة على الفريق من الاتحاد الدولى وتقضى بمنع قيد لاعبين جدد للفريق خلال فترتين قيد على خلفية أزمة الإيفوارى شيخ موكورو لاعب الفريق مع نادى هلال الأبيض السودانى.

وأضاف السقا أن مسئولى المصرى قاموا بتسديد المبلغ المستحق لهلال الأبيض وأنهينا الأزمة وحصلنا على التصالح، لكن فى الوقت نفسه ننتظر قرارا من الاتحاد الدولى بانتهاء الأزمة بشكل رسمى، خاصة أن التصالح مع الفريق السودانى لا يقضى إنهاء الأزمة بشكل رسمى وترتبط بالحصول على قرار من فيفا.

وكشف المدير الرياضى للمصرى عن أن جائحة كورونا التى ضربت العالم كله منذ بداية العام الحالى تعد السبب الرئيسى وراء تأخر الحصول على حكم من الاتحاد الدولى بإنهاء الأزمة، خاصة أن العالم كله كان معطلاً تمامًا، إلا أنه يتواصل مع نصر عزام المحامى الدولى من أجل السفر للمحكمة الرياضية وتقديم ما يفيد أحقية المصرى فى الحصول على حكم بإنهاء الأزمة للبدء فى التعاقد مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق فى ظل النقص الحاد الذى يشهده فى عدد من المراكز .