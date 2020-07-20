رياضة | بيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 05:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة نادى بيراميدز فى ضم رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي والمعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الانجليزي حتي نهاية الموسم خلال الفترة المقبلة.

وكشف هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، حقيقة دخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع رمضان صبحي، مهاجم نادي هيدرسفيلد، والمعار الى صفوف النادي الأهلي.

وأكد هاني سعيد في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لم نخاطب هيدرسيفيلد الإنجليزي لشراء رمضان صبحي".

وتابع: "رمضان صبحي لاعب كبير ولكن لم نتقدم بعرض لضم اللاعب الدولي".