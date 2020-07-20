رياضة | من أجل البقاء.. تشكيل أستون فيلا المتوقع ضد آرسنال في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 05:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر من أجل البقاء.. تشكيل أستون فيلا المتوقع ضد آرسنال في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادى أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه نظيره فريق أرسنال يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.

ويسعي نادى أستون فيلا الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط ليبقي فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يحتل الفريق حاليا المركز قبل الأخير بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية برصيد 31 نقطة.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي التشكيل المتوقع لنادي أستون فيلا لمواجهة أرسنال المقبلة بالبريميرليج:

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حراسة المرمي: بيبي رينا.

خط الدفاع: المحمدي، مينجز، كوسنا، تارجيت.

خط الوسط: دوجلاس لويز، ماجين، كونر.

خط الهجوم: جاك جريليش، سماتا، تريزيجيه.