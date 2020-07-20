رياضة | بيراميدز يصدم الأهلي والزمالك.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 05:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يصدم الأهلي والزمالك.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة كل من النادى الأهلى ونادى الزمالك فى التعاقد مع نجوم بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وكشف هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، حقيقة رحيل دونجا وإيريك ترواري، عن صفوف الفريق السماوي في نهاية الموسم.

وأكد هاني سعيد في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "دونجا لن يرحل نهائيا عن صفوف نادي بيراميدز ومستمر مع صفوف الفريق فهو واحد من أبرز وأهم الاعبين في الفريق".

وتابع: "أما بالنسبة للاعب إيريك ترواري فلم يتقدم النادي الأهلي بعرض لشراء اللاعب".