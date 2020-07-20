رياضة | بيراميدز يرد على أنباء بقاء أحمد فتحي فى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 05:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يرد على أنباء بقاء أحمد فتحي فى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادى بيراميدز عن ضم أحمد فتحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وكشف هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، موقف أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي وقع لنادي بيراميدز.

وأكد هاني سعيد في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "أحمد فتحي مستمر في صفوف الأهلي حتى نهاية الموسم وتم الاتفاق على ذلك".

وتابع: "اللاعب إضافة كبيرة لنا وسيتم ضمه لصفوف الفريق السماوي بداية الموسم الجديد".