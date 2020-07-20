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حركة تمرد جديدة من غاريث بيل على ريال مدريد

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حركة تمرد جديدة من غاريث بيل على ريال مدريد

فجرت تقارير صحفية إسبانية الأحد مفاجأة بالكشف عن طلب الويلزي غاريث بيل من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان استبعاده من قائمة الفريق أمام ليغانيس في ختام .

وأعلن زيدان، السبت قائمة ريال مدريد للمباراة، وشهدت غياب النجم الويلزي، ليتواصل الغموض بشأن مستقبل اللاعب في الموسم المقبل، داخل قلعة "سانتياغو برنابيو".

وقالت شبكة "أواندا سيرو" الإذاعية الإسبانية، أن اللاعب رفض دخول القائمة، في ظل حالة الغضب التي تسيطر عليه من تجاهل زيدان له، حيث لم يشارك في أي دقيقة في آخر 6 مباريات للفريق الملكي.

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وأضافت الشبكة، أن بيل يسير على خطى الكولومبي خاميس رودريغيز، الذي طلب الخروج من القائمة أيضا خلال مباراة "الملكي مع أتلتيك بلباو.

بهذا تخلى بيل عن الفرصة الأخيرة لوداع بطولة الدوري الإسباني وتقديم نفسه في السوق الصيفية.

ويحصل اللاعب البالغ 31 عاما على 17 مليون يورو، في الموسم، وهي السبب الرئيسي التي تجعل ريال يسعى للتخلص منه كعبء مالي ثقيل على كاهل النادي في ظل الأزمة الاقتصادية، جراء تأثير .

 

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