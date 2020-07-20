شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد عن «انتقال إيهاب جلال إلى بيراميدز»: مدرب كبير وإضافة لأي نادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، على اتجاه النادي السماوي للتعاقد مع إيهاب جلال، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة. وقال هاني سعيد، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «إيهاب جلال مدرب كبير ولديه إمكانيات كبيرة وإضافة لأي نادي». وعن دخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع كريم العريبي، لاعب النجم الساحلي التونسي، قال: «كريم تم طرح اسمه وهناك مفاوضات معه في الوقت الحالي». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 87,775

تعافي 28,380

وفيات 4,302

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