شكرا لقرائتكم خبر عن زكي عبدالفتاح: إسناد تدريب منتخب مصر لعصام الحضري «تهريج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق زكي عبدالفتاح، مدرب حراس فريق لوس أنجلوس، على اقتراب عصام الحضري، حارس النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقا، من تدريب المنتخب ضمن الجهاز المعاون لحسام البدري، المدير الفني للفراعنة.

وقال زكي عبدالفتاح، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «لا يوجد أي عداوة بيني وبين عصام الحضري، ولكن لو الحضري تولى ذلك المنصب فيتعبر ذلك تهريجًا».

واعتبر أن «عصام الحضري لا يمتلك أي خبرات نهائيا، لذلك إذا تولى فيعتبر ذلك تهريجًا».