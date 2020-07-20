شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة طلبة: وليد سليمان «أكثر لاعب مؤذي» في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى حمادة طلبة، مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، أن يكون لاعبًا مؤذيًا يتعمد ضرب اللاعبين وعرقلتهم داخل أرضية الملعب، وقال إنه «أمر غير صحيح على الإطلاق».

وأكد حمادة طلبة في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «لم أتعمد يوما من الأيام، التسبب في أي أذى لأي لاعب، ولكني ألعب بشكل رجولي مثل طارق حامد».

أضاف: «علينا أن ننظر للجانب الأخر في الأهلي، فماذا عن أحمد فتحي ووليد سليمان، فدائما ما يقومون بضرب اللاعبين، ووليد سليمان في مباراة قمة بين الأهلي والزمالك ضربني بالكوع وشتمني وقتها».

تابع: «وليد سليمان هو أكثر لاعب مؤذي في الدوري المصري، والدليل على ذلك لاعب الاتحاد الذي تعرض لإصابة قوية بسببه، وأعتقد أن ذلك اللاعب اعتزل تماما».

وختم قائلًا: «وليد سليمان لاعب كبير، ومحترم خارج الملعب، وتصالحنا في طائرة معسكر المنتخب».

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