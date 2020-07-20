شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة طلبة: تريزيجيه لاعب كبير.. ومحمد صلاح «في حتة تانية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حمادة طلبة، مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، إن محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخبنا الوطني المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، لاعب كبير ولديه موهبة تؤهله للعب في أكبر أندية أوروبا.
وعن مقارنة محمد صلاح بتريزيجيه، أكد حمادة طلبة في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «تريزيجيه لاعب كبير كما أكدت، ولكن محمد صلاح في حتى تانية خالص».
أضاف: «محمد صلاح يجتهد بشكل كبير وبيركز كثيرا، وأتذكر في الجابون كان لديه أجهزة استشفاء تتخطى المليون جنيه، وعلى تريزيجيه أن يقوم بتقويم شخصيته والاجتهاد أكثر لاستغلال موهبته الكبيرة».
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