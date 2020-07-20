عبد الستار صبرى: رونالدو كان يعتبرني مثله الأعلى.. وفضلني عن فيجو وجيجز

جدة - عمرو شويل أفصح عبد الستار صبري نجم الكرة المصرية السابق، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان يعتبره مثله الأعلى في الملاعب، مضيفا: عندما تم سؤال الدون عن اللاعب الذي يتمنى أن يصبح مثله وهل هو لويس فيجو أم جيجز فأجاب أريد أن أكون مثل عبد الستار صبري، وقال عبد الستار صبري في تصريحات لقناة أون تايم سوبرت مع الإعلامي سيف زاهر :"سأخوض فترة معايشة مع جوزيه مورينيو في نادي توتنهام خلال الفترة المقبلة".

وتحدث عبد الستار صبري عن بداياته، قائلاً :" طريق الكرة الشراب في الشارع وخالي هو من علمني مهارات كرة القدم، وقال عبد الستار صبري في تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورت : ذهبت للاختبار في الأهلي ونجحت مع مختار مختار الذي كان يقود الفريق ولكنني رحلت بسبب سني الذي كان يفوق المرحلة العمرية بـ4 شهور وبكيت من مقر الأهلي حتى الوصول للمنزل.

Advertisements

وتابع صبري : خضت الاختبارات في الزمالك بعدما طلب أسامة نبيه مني اللعب للأبيض ولكن حلمي طولان رفض انضمامي لصفوفه بسبب ضعف بنياني، مضيفا : وجدت اهتمام في المقاولون العرب وصعدت للفريق الأول في سن 18 سنة وحصلت على بطولة أفريقيا مع المقاولون".