شكرا لقرائتكم لاعبو طلائع الجيش يخضعون لمسحة كورونا الخامسة بمعسكر برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى لمسحة كورونا الخامسة اليوم الاثنين بمعسكره المغلق ببرج العرب بالاسكندرية استعداداً لبطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل ومن المقرر أن يخضع طاقم تحكيم ودية الطلائع مع الزمالك المقرر لها الاربعاء المقبل على ستاد برج العرب ، واتفق مسئولو طلائع الجيش مع نظرائهم فى المصرى البورسعيدى على إقامة مباراة ودية للفريقين فى الخامسة عصر الثلاثاء المقبل على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات عودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، ويقيم الطلائع معسكره المغلق المقام بالإسكندرية منذ أمس السبت ويستمر 12 يوماً، ويتدرب لاعبو الطلائع على فترتين صباحاً ومساءً لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا. ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

من جهته رفض عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، فكرة تقييم مستوى فريقه عقب ودية مصر المقاصة التى فاز بها الفريق بهدفين دون رد مؤكدًا أن التقييم سيكون بنهاية فترة الإعداد، وقال عبد الحميد بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "وجهت الشكر للاعبين على أدائهم فى ودية المقاصة فى أول ظهور بعد فترة طويلة من الابتعاد عن حساسية المباريات استمر لمدة 4 أشهر، وطالبتهم بالمزيد فمازلنا فى بداية الاستعداد لعودة الدوري، ولدى ثقة كبيرة فى قدرات كل اللاعبين لمواصلة رفع لياقتهم البدنية للوصول لأعلى فورمة قبل عودة المباريات".

وأضاف المدير الفنى للطلائع، "نتطلع لتحسين وضعنا بجدول الدورى مع عودة المسابقة وهذا يتطلب منا مجهودا مضاعفا، وأثق فى قدرات اللاعبين على تغيير وضع الفريق بمزيد من التركيز والجدية".