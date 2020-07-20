شكرا لقرائتكم خبر عن موناكو ينفصل عن مدربه والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم بشكل رسمي الانفصال عن مدربه الإسباني روبرت مورينو، بعد قرابة ستة أشهر فقط من التعاقد معه، مع التوجه للاستعانة بالكرواتي كوفاتش، المدرب السابق لبايرن ميونيخ الألماني.
وقال نادي الإمارة في بيان: «بدأ النادي إجراءات تؤدي إلى رحيل روبرت مورينو. تم إبلاغ المدرب الإسباني البالغ 42 عاماً بذلك، السبت، في اجتماع تمهيدي».
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