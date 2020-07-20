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موناكو ينفصل عن مدربه

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم بشكل رسمي الانفصال عن مدربه الإسباني روبرت مورينو، بعد قرابة ستة أشهر فقط من التعاقد معه، مع التوجه للاستعانة بالكرواتي كوفاتش، المدرب السابق لبايرن ميونيخ الألماني.

وقال نادي الإمارة في بيان: «بدأ النادي إجراءات تؤدي إلى رحيل روبرت مورينو. تم إبلاغ المدرب الإسباني البالغ 42 عاماً بذلك، السبت، في اجتماع تمهيدي».

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