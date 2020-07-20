الفجيرة يدشن تدريباته بقيادة المدرب جوران

دشن فريق الكرة بنادي الفجيرة برنامجه الإعدادي للموسم الجديد 2021-2020، بقيادة المدرب الصربي جوران الذي تم التعاقد معه مؤخراً خلفاً لنظيره الإيطالي فيفياني؛ حيث عاد الذئاب للتدريب الجماعي السبت بمشاركة 26 لاعباً بعد انقطاع استمر أكثر من أربعة أشهر، وسط إجراءات احترازية شديدة تم وضعها في الاعتبار عبر تقسيم اللاعبين إلى مجموعات، وكان الفريق الفجراوي قد أجرى الفحوص الطبية اللازمة، وقبيل انطلاقة التدريب الرسمي عقدت شركة الكرة اجتماعاً تعريفياً للاعبين والجهاز الفني، بحضور ناصر اليماحي رئيس شركة الكرة، وعدد من الأعضاء لتحديد متطلبات المرحلة المقبلة.

وأكد اليماحي، حرص النادي برئاسة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، على توفير كافة الاحتياجات اللازمة ومعينات النجاح من أجل تقديم موسم مثالي يرضي تطلعات الجماهير الفجراوية، مشيراً إلى أن شركة الكرة تدرس مقترحات عدة بشأن إقامة معسكر تدريبي خارجي إذا تم السماح بذلك، أما في حالة تعثر الأوضاع فإن النية تتجه لإقامة معسكر داخلي.

أما فيما يخص بملف اللاعبين الأجانب الذين ينوي الفجيرة التعاقد معهم، أشار اليماحي إلى أن هناك العديد من الأسماء المطروحة على طاولة المدرب جوران، لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأنهم؛ حيث يحتاج الفريق إلى لاعبين على مستوى عال لتحقيق الإضافة المرجوة.

وأعرب المدرب جوران، عن سعادته بالعمل مع نادي الفجيرة وخوض تجربة جديدة مع الكرة الإماراتية بعد أن سبق له تدريب بني ياس وكلباء وخورفكان، مؤكداً أنه سيبذل كل مافي وسعه لخلق فريق قوي قادر على مجابهة تحديات الموسم الجديد وتحقيق تطلعات محبيه، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هذا لن يأتي إلا بتضافر الجهود بين جميع مكونات الفريق.

وحول خطة الإعداد، أشار المدرب جوران إلى أن برنامجه الإعدادي يتضمن عدة محاور منها رفع معدلات اللياقة البدنية وتنمية المهارات الفنية، فضلاً عن التدريبات الخططية والتكتيكية قبل الخوض في المرحلة الأخيرة والتي ستتخللها المباريات التجريبية، مبدياً تفاؤله بالدعم الكبير الذي توفره إدارة النادي وروح الحماس والمسؤولية التي يتحلى بها أعضاء الفريق والتي تعد خطوة مهمة في طريق أحداث الطفرة الفنية.

يذكر أن الفجيرة لم يحسم حتى الآن مصير الثنائي الأجنبي الغاني آرنست أسانتي والبرازيلي جوناثان بينيتس اللذين يمتد عقدهما مع الفريق حتى نهاية الموسم الكروي الجديد، فيما أنهى عقد البرازيلي فرناندو جابريل ومواطنه جيفرسون ماتيوس.