20 لاعباً في انطلاقة تدريبات الظفرة للموسم الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

دشّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة استعداداته للموسم الجديد بملعب الفريق بأبوظبي بحضور 20 لاعباً، وفي التدريبات التي انطلقت أمس الأول تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين تحت إشراف مساعد مدرب الرديف الكابتن معتز مندو والجهاز الفني والطبي المساعد.

وينتظر الصربي فوك رازوفيتش الذي وصل إلى الدولة الخميس الماضي نتائج الفحوص الطبية له ولطاقمه المساعد لقيادة تدريبات الفارس.

وتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التزاماً ببروتوكول اتحاد الإمارات لكرة القدم ومجلس أبوظبي الرياضي مع تطبيق التباعد وفق التوجيهات.

وتفاضل شركة كرة القدم بين مدينة زايد بمنطقة الظفرة ومدينة رأس الخمية بالإمارات الشمالية لإقامة المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

وكانت قرعة الموسم لدوري وكأس الخليج العربي، قد أوقعت الظفرة في مواجهة شباب الأهلي دبي في المرحلة الأولى لكأس الخليج العربي، فيما سيستضيف الظفرة عجمان في الجولة الأول لدوري الخليج العربي.