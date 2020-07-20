طارق بن فيصل: الإمارات تقود الفنون القتالية إلى العالمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، مؤسس فريق نوغيرا دبي، والبطل الإماراتي صاحب الحزام الأسود والبطولات العديدة والخبرة الطويلة في رياضة الجوجيتسو، بالأداء الرائع للمقاتل التونسي منير لزاز من فريق نوغيرا للجوجيتسو في دبي، الذي فاز في أول نزال له ضمن منظمة «اليو إف سي» الذي يعكس القدرات التدريبية والمهارات الفنية لهذا اللاعِب.

وشكر القاسمي الفريق التدريبي لنوغيرا دبي، وذلك لتفانيهم في عملهم وغرس مفاهيم الفنون القتالية في نفوس اللاعبين من إصرار، وروح رياضية، والحث على عدم الاستسلام، والمثابرة في التدريب، بالإضافة إلى نقل التجارب العالمية وتهيئة اللاعبين لخوض نزالات عالمية والذي انعكس بشكل واضح على أداء منير لزاز في نزاله الأخير في أبوظبي.

وقال الشيخ طارق بن فيصل القاسمي: «إن دولة الإمارات أصبحت حاضنة عالمية للفنون القتالية وألعاب الدفاع عن النفس، بما تمتلكه من مقومات تنظيمية متطورة، وبنية تحتية وفق أرقى المواصفات العالمية، حيث بات اللاعبون العرب يقدمون إلى دولة الإمارات للحصول على التدريب والمؤهلات المطلوبة لهم لخوض النزالات العالمية».

وأصبح منير لزاز أول عربي ومقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة يحصل على عقد رسمي للمشاركة في منظمة «يو إف سي»، حيث يعتبر إنجازاً كبيراً للرياضة العربية بشكل عام، ويفتح المجال أمام الرياضيين العرب للاقتداء ونهج ذات المسيرة من خلال التدريب والمثابرة.