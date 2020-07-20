شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتدرب على فترتين استعدادًا للمقاولون في ثاني وديات أبناء الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، بقيادة أحمد كشري مدرب الفريق، اليوم الإثنين، استعداداته لمواجهة المقاولون العرب، في ثاني وديات أبناء الجنوب خلال معسكرهم المقام حاليًا بالمركز الأولمبي، بعد التعادل مع الإسماعيلي على ملعبه بهدف لمثله، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري العام، المقرر عودته في السادس من أغسطس المقبل بعد فترة توقف استمرت لـ 147 يوماً منذ الثاني عشر من مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ويخوض الفريق مرانه الأول في تمام الخامسة فجرًا على أن يخوض مرانه الثاني في الرابعة عصرًا، وذلك في ختام الاستعدادات لمباراة الثلاثاء أمام المقاولون والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان.

في سياق متصل، خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان والجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد كشري، لإجراء المسحة الطبية الخامسة أمس الأحد، قبل خوض اللقاء الودى المرتقب مع المقاولون العرب، وخضع الفريق للمسحة الخامسة تطبيقًا لقرار اتحاد الكرة بخضوع اللاعبين للمسحة الطبية للكشف عن كورونا قبل أى لقاء رسمى أو ودى بـ48 ساعة لحماية اللاعبين من خطر الإصابة بالفيروس، وجاءت نتيجة المسحة الرابعة لكلا الفريقين سلبية باستثناء أحد العمال بنادى أسوان وتم عزله بمعرفة طبيب الفريق وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة.

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كما خاض أسوان أول تدريباته على ملعب الشرطة، والذي تم اعتماده ملعبًا رسميًا لأبناء الجنوب بعد صعوبة خوض مباريات الدور الثاني من الدوري على ملعب أسوان في ظل الظروف الحالية وعدم انتظام حركة الطيران الداخلي.

وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قد أخطرت نادى أسوان بسلبية نتيجة المسحة الطبية الرابعة للكشف عن كورونا، والتى خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفنى بقيادة أحمد كشري، بمعسكرهم المقام حاليًا بالمركز الأوليمبي، استعدادًا لخوض منافسات الدورى العام.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.