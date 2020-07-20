شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق معسكر بيراميدز فى برج العرب لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم الإثنين، معسكر إعداد الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز فى برج العرب بالإسكندرية، على أن يستمر المعسكر لمدة أسبوع، ويتخلله مباراتان وديتان، فى إطار الاستعداد لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد فترة غياب طولية، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف المنافسات من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

ومن المنتظر أن يواجه بيراميدز خلال معسكره فى الإسكندرية، نظيره الزمالك يوم 23 يوليو بملعب برج العرب الرئيسي فى الساعة الخامسة مساء، فيما يواجه نظيره المصري يوم 26 يوليو الجاري بملعب برج العرب الفرعي، على أن يختتم معسكر الإسكندرية مساء يوم 29 يوليو الجاري قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكان بيراميدز خاض أو مباراة ودية بعد توقف النشاط الرياضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، أمام مصر المقاصة يوم الخميس الماضى، على ملعب الدفاع الجوى، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، وأدار اللقاء طاقم الحكام بقيادة محمد الحنفى، وعاونه كل من أحمد حسام طه وشريف عبد الله.

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