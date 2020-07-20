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اليوم.. انطلاق معسكر بيراميدز فى برج العرب لمدة أسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم الإثنين، معسكر إعداد الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز فى برج العرب بالإسكندرية، على أن يستمر المعسكر لمدة أسبوع، ويتخلله مباراتان وديتان، فى إطار الاستعداد لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد فترة غياب طولية، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس ، وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف المنافسات من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

ومن المنتظر أن يواجه بيراميدز خلال معسكره فى الإسكندرية، نظيره الزمالك يوم 23 يوليو بملعب برج العرب الرئيسي فى الساعة الخامسة مساء، فيما يواجه نظيره المصري يوم 26 يوليو الجاري بملعب برج العرب الفرعي، على أن يختتم معسكر الإسكندرية مساء يوم 29 يوليو الجاري قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

 

وكان بيراميدز خاض أو مباراة ودية بعد توقف النشاط الرياضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، أمام مصر المقاصة يوم الخميس الماضى، على ملعب الدفاع الجوى، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، وأدار اللقاء طاقم الحكام بقيادة محمد الحنفى، وعاونه كل من أحمد حسام طه وشريف عبد الله.

 

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وقال محمود فتح الله مدرب فريق نادي بيراميدز إن المباراة الودية أمام مصر المقاصة حققت المطلوب منها وخرج الجهاز الفني بالعديد من المكاسب المهمة بعيدًا عن النتيجة، موضحًا أن التجربة كانت جيدة واطمأن خلالها الجهاز الفني على أغلب اللاعبين خاصة أنها أول لقاء ودي بعد 4 أشهر من التوقف والراحة الإجبارية بسبب فيروس كورونا، وحصل اللاعبون على إحساس المباريات مجددًا بعد طول غياب والجهاز الفني سعيد للغاية بتعطش اللاعبين للكرة وعودة النشاط من جديد.

 

أشاد مدرب بيراميدز بصانع الألعاب الشاب محمد سليم والذي شارك في الشوط الأول أمام المقاصة موضحًا أنه لاعب جيد للغاية ويحتاج للفرصة والمزيد من المباريات والاحتكاك وسيكون إضافة قوية، والغياب عن المباريات منذ فترة طويلة مؤثر على أي لاعب والاحتكاك يعيده لمستواه.

 

وكشف فتح الله عن السر وراء غياب الثلاثي محمد فاروق وجون أنطوي وإيريك تراوري عن ودية المقاصة موضحًا أن الثلاثي يعاني من إجهاد بسيط وفضل الجهاز الفني عدم الدفع بهم ولكن الثلاثي سيكون جاهزًا للمشاركة بشكل طبيعي يداية من الاثنين المقبل في معسكر برج العرب بالإسكندرية.

 

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