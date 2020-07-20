كشف وائل نبيل، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن حقيقة معاناة طاهر محمد طاهر، مهاجم ذئاب الجبل والذي وقع للنادي الأهلي، من إصابة مزمنة.
وأكد وائل نبيل في تصريحات عبربرنامج نمبر وان على قناة النهار: "طاهر محمد طاهر لا يعاني من أي إصابة مزمنة، كما يردد البعض ولكنه تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة".
وتابع: "اللاعب عانى من الإصابة ولكن تم سفره إلى ألمانيا وعاد بعد التأهيل بشكل طبيعي ولكن اي أنباء بشأن إصابته المزمنة أمر غير صحيح".
وتعود منافسات الدوري بدءا من السادس من اغسطس المقبل وسيلتقي الزمالك بنظيره المصري، بعد توقف المسابقة اكثر من 4 اشهر بسبب فيروس كورونا المستجد
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب المقاولون ينفي تعرض طاهر محمد المنتقل للأهلي لإصابة مزمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.