طبيب المقاولون ينفي تعرض طاهر محمد المنتقل للأهلي لإصابة مزمنة

كشف وائل نبيل، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن حقيقة معاناة طاهر محمد طاهر، مهاجم ذئاب الجبل والذي وقع للنادي الأهلي، من إصابة مزمنة.

وأكد وائل نبيل في تصريحات عبر

برنامج نمبر وان على قناة النهار: "طاهر محمد طاهر لا يعاني من أي إصابة مزمنة، كما يردد البعض ولكنه تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة".

وتابع: "اللاعب عانى من الإصابة ولكن تم سفره إلى ألمانيا وعاد بعد التأهيل بشكل طبيعي ولكن اي أنباء بشأن إصابته المزمنة أمر غير صحيح".

وتعود منافسات الدوري بدءا من السادس من اغسطس المقبل وسيلتقي الزمالك بنظيره المصري، بعد توقف المسابقة اكثر من 4 اشهر بسبب فيروس كورونا المستجد