حمادة طلبه: تريزيجيه لاعب كبير و محمد صلاح في "حتة تانية خالص"

قال حمادة طلبة، مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، أن محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخبنا الوطني المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، لاعب كبير ولديه موهبة تؤهله للعب فيأكبر أندية أوروبا.
وعن مقارنة محمد صلاح بتريزيجيه، أكد حمادة طلبة في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "تريزيجيه لاعبكبير كما أكدت ولكن محمد صلاح في حتى تانية خالص".
وتابع: "محمد صلاح يجتهد بشكل كبير وبيركز كثيرا وأتذكر في الجابون كان لديه أجهزة استشفاء تتخطى المليون جنيه، وعلى تريزيجيه أن يقوم بتقويم شخصيته والاجتهاد أكثر لاستغلال موهبته الكبيرة".
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