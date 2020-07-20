حمادة طلبه يكشف أسباب خلاف أسامه نبيه مع حسام غالي في المنتخب

كشف حمادة طلبة، مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، عن تفاصيل أزمة حسام غالي وأسامة نبيه في منتخب مصر.
وأكد حمادة طلبة في تصريحات لبرنامج نمبر وان علىقناة النهار: "الأزمة بدأت بعدما دخل حسام غالي في مشادة كلامية مع عمرو جمال بمعسكر منتخب مصر".
وأوضح: "حسام غالي وجه السباب بألفاظ خارجة لعمرو جمال ووقتها تدخل أسامة نبيه والموضوع انتهى فورا".
وأضاف: "من يردد أن أسامة نبيه يستبعد لاعبي الأهلي، أمر غير صحيح، وهو من أنظف الشخصيات الرياضية وله مستقبل باهر في مجال التدريب".
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