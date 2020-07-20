إبراهيم سعيد: مدربين مصر معظمهم منفسنين

أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن معظم المدربين المصريين الذى تعامل معهم كانوا "منفسنين" عكس الأجانب.

وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد

فاروق، المذاع على قناة "Ten": "محمد عامر ومختار مختار من هؤلاء المدربين "المنفسنين"، وهذه طباع لديهم بأنهم يشعرون بالغيرة من النجوم، ولا يوجد مدرب مصري يريد نجم معه فى الفريق".وأضاف: "المدرب الأجنبي يستطيع التعامل بشكل جيد مع اللاعب النجم، لأنه ينظر إلى أن نجاح اللاعب من نجاحه هو شخصيًا وهذه الاحترافية