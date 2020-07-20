زكي عبدالفتاح : ضم عصام الحضري ضمن جهاز المنتخب " تهريج"

علق زكي عبد الفتاح، مدرب حراس فريق لوس أنجلوس، عن اقتراب عصام الحضري، حارس النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقا، من تدريب المنتخب في الفترةالماضية ضمن الجهاز المعاون لحسام البدري، المدير الفني للفراعنة.
وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج نمبر وانعلى قناة النهار: "لا يوجد أي عداوة بيني وبين عصام الحضري، ولكن لو الحضري تولى ذلك المنصب فيتعبر ذلك تهريج".
وأوضح: "عصام الحضري لا يمتلك أي خبرات نهائيا لذلك إذا تولى فيعتبر ذلك تهريج"
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