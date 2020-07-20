تعرف على الأندية الهابطة من الدوري الإسباني

انتهت منافسات الدوري الإسباني للموسم الحالي والتي شهدت تتويج نادي ريال مدريد باللقب للمرة رقم 34 في تاريخه. وشهدت الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني تعادل نادي ريال مدريد مع ليجانيس بهدف لكل منهما، ليكمل الأخير عقد الأندية الهابطة لدوري الدرجة الأولى الاسباني. ليكمل الأخير عقد الأندية الهابطة لدوري الدرجة الأولى الاسباني. وهبطت أندية إسبانيول وريال مايوركا وليجانيس إلى دوري الدرجة الأولى الأسباني. واحتل ليجانيس المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري الاسباني برصيد 36 نقطة، في حين حل ريال مايوركا في المركز التاسع عشر برصيد 33 نقطة، فيما تذيل اسبانيول الترتيب برصيد 25 نقطة. في ترتيب الدوري الاسباني برصيد 36 نقطة، في حين حل ريال مايوركا في المركز التاسع عشر برصيد 33 نقطة، فيما تذيل اسبانيول الترتيب برصيد 25 نقطة. يذكر أن ريال مدريد توج بلقب الدوري الاسباني برصيد 87 نقطة بفارق 5 نقاط عن برشلونة الوصيف.

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