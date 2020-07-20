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بيراميدز يوضح موقفه من المفاوضات مع إيهاب جلال والتونسي كريم العريبي

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كشف هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، حقيقة نيتهم في التعاقد مع إيهاب جلال، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، وعن إمكانية تعاقد النادي السماوي مع

لاعب الترجي التونسي كريم العريبي .

وأكد هاني سعيد في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "إيهاب

جلال مدرب كبير ولديه إمكانيات كبيرة وإضافة كبيرة لأي نادي".

وعن دخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع كريم العريبي لاعب الترجي التونسي الحالي، أشار: "كريم تم طرح اسمه وهناك مفاوضات معه في الوقت الجاري".

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