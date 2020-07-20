كشف هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، حقيقة نيتهم في التعاقد مع إيهاب جلال، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، وعن إمكانية تعاقد النادي السماوي معلاعب الترجي التونسي كريم العريبي .
وأكد هاني سعيد في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "إيهابجلال مدرب كبير ولديه إمكانيات كبيرة وإضافة كبيرة لأي نادي".
وعن دخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع كريم العريبي لاعب الترجي التونسي الحالي، أشار: "كريم تم طرح اسمه وهناك مفاوضات معه في الوقت الجاري".
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يوضح موقفه من المفاوضات مع إيهاب جلال والتونسي كريم العريبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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