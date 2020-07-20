بيراميدز يوضح موقفه من المفاوضات مع إيهاب جلال والتونسي كريم العريبي

كشف هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، حقيقة نيتهم في التعاقد مع إيهاب جلال، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، وعن إمكانية تعاقد النادي السماوي مع

لاعب الترجي التونسي كريم العريبي .

وأكد هاني سعيد في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "إيهاب

جلال مدرب كبير ولديه إمكانيات كبيرة وإضافة كبيرة لأي نادي".

وعن دخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع كريم العريبي لاعب الترجي التونسي الحالي، أشار: "كريم تم طرح اسمه وهناك مفاوضات معه في الوقت الجاري".