مدرب حراس لوس أنجلوس: لايوجد حارس مرمي في مصر يستحق الأحتراف

أكد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس فريق لوس أنجلوس، عن أبرز الحراس المصريين داخل الدوري المصري والذي يستحق الاحتراف في أوروبا. وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "لا يوجد حارس مصري يستحق الإحتراف في أكبر الأندية الأوروبية رغم وجود حراس جيدين". حراس جيدين". وتابع: "محمد الشناوي، حارس الأهلي ومنتخب مصر، يمتلك إمكانيات كبيرة وجيدة ولكن الأزمة في سنه". وأوضح: "محمد الشناوي سنه كبير ومن الصعب انضمامه لاي فريق في أوروبا بسبب ذلك".

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